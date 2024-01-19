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Бавария планирует арендовать одного из лидеров Ньюкасла
Новый кандидат на усиление проблемной позиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" интересуется защитником "Ньюкасла" Кираном Триппьером, сообщает Telegraph.
После недавнего трансфера Эрика Дайера действующий чемпион Германии рассчитывает дополнительно усилить защитное звено, арендовав правого защитника в январском трансфере окно. Параллельно с этим мюнхенский клуб также рассматривает кандидатуру Норди Мукиелле из "ПСЖ".
В составе "Ньюкасла" Триппьер выступает с 2022 года. В этом сезоне в активе латераля 8 главных передач в 28-ми поединках.
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