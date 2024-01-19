Бавария планирует арендовать одного из лидеров Ньюкасла

Мюнхенская "Бавария" интересуется защитником "Ньюкасла" Кираном Триппьером, сообщает Telegraph.

После недавнего трансфера Эрика Дайера действующий чемпион Германии рассчитывает дополнительно усилить защитное звено, арендовав правого защитника в январском трансфере окно. Параллельно с этим мюнхенский клуб также рассматривает кандидатуру Норди Мукиелле из "ПСЖ".

В составе "Ньюкасла" Триппьер выступает с 2022 года. В этом сезоне в активе латераля 8 главных передач в 28-ми поединках.