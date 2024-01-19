  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария планирует арендовать одного из лидеров Ньюкасла
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария планирует арендовать одного из лидеров Ньюкасла

Германия

Новый кандидат на усиление проблемной позиции

Бавария планирует арендовать одного из лидеров Ньюкасла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" интересуется защитником "Ньюкасла" Кираном Триппьером, сообщает Telegraph.

После недавнего трансфера Эрика Дайера действующий чемпион Германии рассчитывает дополнительно усилить защитное звено, арендовав правого защитника в январском трансфере окно. Параллельно с этим мюнхенский клуб также рассматривает кандидатуру Норди Мукиелле из "ПСЖ".

В составе "Ньюкасла" Триппьер выступает с 2022 года. В этом сезоне в активе латераля 8 главных передач в 28-ми поединках.

По теме
yellow-arrow
Стартовый матч очередного тура Бундеслиги перенесен. Известны причины
yellow-arrow
Лидер Байера - лучший игрок месяца в Бундеслиге
yellow-arrow
Марко Ройс может покинуть дортмундскую Боруссию и вернуться в свой бывший клуб
Бавария (Мюнхен) Ньюкасл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости