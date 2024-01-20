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Бавария проявляет интерес к центральному защитнику Реал Мадрида, выступающему в Алавесе

Германия
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Начнут переговоры, если Альфонсо Дэвис не продлит контракт

Бавария проявляет интерес к центральному защитнику Реал Мадрида, выступающему в Алавесе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" намерена приобрести защитника "Реал Мадрида" Рафа Марина, который в этом сезоне выступает на правах аренды в "Алавесе". Об этом сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, главной целью "Бавария" является Рональд Араухо, но по неопределенности уругвайца в своем будущем "Бавария" изучает другие варианты, и под их "прицел" попал 21-летний испанец. Отмечается, что мюнхенцы попытаются приобрести Рафа Марина, если Альфонсо Дэвис решит не продлевать договор с "Баварией".

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Напомним, контракт 21-летнего Рафа Марина с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 2026 года, а контракт Альфонсо Дэвиса истекает в 2025 году.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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