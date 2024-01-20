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РБ Лейпциг - Байер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии
Сможет ли Лейпциг одолеть лидера чемпионата
Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий
Сегодня "РБ Лейпциг" примет у себя дома "Байер". В турнирной таблице команды разместились на четвертой ("РБ Лейпциг") и первой ("Байер") строчках. Статистика пяти личных встреч на пользу "Байера": три победы; у "РБ Лейпцига" - всего две.
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В прошлой игре против "Айнтрахта" "РБ Лейпциг" показал себя слабо и проиграл, тем временем "Байер" набрал максимальную форму и выглядит очень сильным.
Чемпионат Германии. "РБ Лейпциг" - "Байер"
20 января, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
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