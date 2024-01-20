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РБ Лейпциг - Байер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Германия
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Сможет ли Лейпциг одолеть лидера чемпионата

РБ Лейпциг - Байер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня "РБ Лейпциг" примет у себя дома "Байер". В турнирной таблице команды разместились на четвертой ("РБ Лейпциг") и первой ("Байер") строчках. Статистика пяти личных встреч на пользу "Байера": три победы; у "РБ Лейпцига" - всего две.

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В прошлой игре против "Айнтрахта" "РБ Лейпциг" показал себя слабо и проиграл, тем временем "Байер" набрал максимальную форму и выглядит очень сильным.

Чемпионат Германии. "РБ Лейпциг" - "Байер"
20 января, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports

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Прямая трансляция РБ Лейпциг - Байер
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