РБ Лейпциг - Байер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Сегодня "РБ Лейпциг" примет у себя дома "Байер". В турнирной таблице команды разместились на четвертой ("РБ Лейпциг") и первой ("Байер") строчках. Статистика пяти личных встреч на пользу "Байера": три победы; у "РБ Лейпцига" - всего две.

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В прошлой игре против "Айнтрахта" "РБ Лейпциг" показал себя слабо и проиграл, тем временем "Байер" набрал максимальную форму и выглядит очень сильным.

Чемпионат Германии. "РБ Лейпциг" - "Байер"

20 января, 19:30

Прямая трансляция: Setanta Sports