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Бавария начала переговоры с Ньюкаслом по трансферу Триппьера - Романо

Германия

Но у них есть еще один вариант на эту позицию

Бавария начала переговоры с Ньюкаслом по трансферу Триппьера - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Инсайдер Фабрицио Романо располагает информацией, что "Бавария" обратилась к "Ньюкаслу" по трансферу защитника Кирана Триппьера. Сам футболист не против перехода. Однако, репортер Sky Sport Кейт Дауни сообщает, что "сороки" отклонили первое предложение из-за того, что хотят сохранить игрока у себя.

Кроме этого, "Бавария" находится в переговорах с "ПСЖ" по защитнику Норди Мукиеле. Парижане до сих пор не согласовали трансфер.

Киран Триппьер является основным игроком "Ньюкаксла". В этом сезоне он провел за них 28 матчей, в которых отметился 8-ю ассистами. Контракт англичанина с клубом рассчитан до 30-го июня 2025-го года. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Киран Триппьер Пари Сен-Жермен Норди Мукиеле
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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