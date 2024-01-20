Бавария начала переговоры с Ньюкаслом по трансферу Триппьера - Романо

Инсайдер Фабрицио Романо располагает информацией, что "Бавария" обратилась к "Ньюкаслу" по трансферу защитника Кирана Триппьера. Сам футболист не против перехода. Однако, репортер Sky Sport Кейт Дауни сообщает, что "сороки" отклонили первое предложение из-за того, что хотят сохранить игрока у себя.

Кроме этого, "Бавария" находится в переговорах с "ПСЖ" по защитнику Норди Мукиеле. Парижане до сих пор не согласовали трансфер.

Киран Триппьер является основным игроком "Ньюкаксла". В этом сезоне он провел за них 28 матчей, в которых отметился 8-ю ассистами. Контракт англичанина с клубом рассчитан до 30-го июня 2025-го года. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.