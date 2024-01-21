Бундеслига, 18-й тур

Мюнхен, Альянц-Арена

Бавария – Вердер 0:1

Гол: Вайзер 59

После двух драматичных побед "Байера" с голами на последних минутах казалось, что именно подопечные Хаби Алонсо будут теми, кто первым совершит ошибку во второй части сезона. Но "Бавария" оступилась первой, сенсационно проиграв вполне посредственному "Вердеру" на собственном поле. И отпустила Леверкузен на 7 очков (4 по потерянным).

Иронично, что в чемпионскую гонку неожиданно ворвался экс-игрок "Баварии" и "Байера" Митчелл Вайзер, не только автор единственного гола в матче, но и действительно лучший футболист на поле этим вечером. Гол Вайзера на старте второй половины положил конец проклятию Клаудио Писарро, другого нечуждого героя для Мюнхена и Бремена, который в компании юного Озила и Диего был последним, кто побеждал "рекордмайстра" в футболке Бремена в далеком 2008-м.

Честно говоря, ожидания от "Вердера" сегодня были нулевые. Да, Бремен главная контратакующая сила второй половины таблицы Бундеслиги. Что должно было сыграть свою роль, учитывая количество пропущенных "Баварией" быстрых атак в игре против "Хоффенхайма" неделю назад. Но парни Оли Вернера приехали в Мюнхен без фронтмена атаки Марвина Дукша (7+4) и двух главных креативщиков центра поля Биттенкурта и Наби Кейта. Плюс низкий блок "Вердера" никогда не славился надёжностью, за год ни разу не отыграв насухо на выезде.

Но реальность оказалась совсем иной. Тревожные звоночки для Нойера прозвенели с первых минут. В дебюте "Бавария" пропустила три опаснейшние контратаки. И все разогнал Вайзер в сольных проходах. Если бы не Упамекано, гости бы забили. В первой атаке Упамекано поймал в офсайдную ловушку Нджинму, во второй снял мяч с ноги Вольтемаде, который готовился нажать на курок перед воротами. В третьей перехватил пас Вайзера после крутого сольного прохода Митчелла (унизил и Дэвиса, и Сане).

"Бавария" не почуяла беды и продолжила играть с огнём. Миниатюрный Вайзер в силовой борьбе одолел Дэвиса, сместился в центр и выстрелил в дальную 9. Но Нойер вспомнил молодость и снял мяч с угла. Затем Нджинма убежал на рандеву с кипером с центра поля, но его гол был отменён из-за фола на Мусиале в начале атаки.

У других ворот тем временем было спокойно. Нарушил тишину в конце тайма MVP первой половины Упамекано, но не забил с острого угла после паса Сане. Остальное время "Бавария" вяло перекатывала мяч, не использовала ширину атаки и не создавала никакой угрозы вообще. А потери Сане раз за разом приводили к пожарам, которые гасил Упамекано. Как итог – первый безголевой первый тайм "Баварии" с октября.

Во второй половине лучше не стало. Тухель дал больше свободы своим топам в атаке, но не снабдил их необходимой поддержкой. В итоге ещё больше потерь и продолжение феерии Вайзера. Со второго раза Митчелл заставил Нойера сдаться, который пораженчески поднял руки в попытке остановить пушку Вайзера под перекладину. Который до того снова превзошёл Дэвиса в силовом единоборстве.

У "Баварии" было полчаса на камбек, но кроме как насытить атаку числом, Тухель ничего придумать не сумел. Навала могла помочь найти ответный гол, всё-таки соперник откровенно не из лучших в плане обороны. Но удар Теля головой приняла штанга, а удар француза издали просвистел рядом с верхним углом. Ничего другого Мюнхен не создал, позорно проиграв во втором поединке после рестарта.

0:1. "Вердер" с парой форвардов с менее чем 10 выходами в старте в Бундеслиге на двоих растерзал оборону команды хозяев. Кроме откровенно плохой игры в позиционной атаке, привычной ахиллесовой пятки Тухеля, у команды Томаса появилась новая проблема – большое количество пропущенных контратак. И они часто проистекают как раз из плохой позиционной структуры на мяче. И либо Тухель и его штаб начнут срочно работать над решением, либо чемпионство "Байера" уже не будет казаться фантастикой.

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 65) – Киммих (Мюллер, 64), Геррейру (Горецка, 65) – Коман (Шупо-Мотинг, 84), Мусиала, Сане – Кейн

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Юнг, Штарк, Фридль, Агу (Деман, 89) – Линен, Стаге, Шмид (Ковнацки, 84) – Нджинма (Гросс, 89), Вольтемаде (Борре, 65)

Предупреждения: Киммих 17, де Лигт 74 – Шмид 70