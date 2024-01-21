  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария впервые не забила на Альянц Арене с февраля 2020-го
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария впервые не забила на Альянц Арене с февраля 2020-го

Германия
Обновлено

Последний раз такое случалось в матче с Лейпцигом

Бавария впервые не забила на Альянц Арене с февраля 2020-го

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Бавария" сенсационно уступила "Вердеру" со счетом 1:0. Экс-игрок "Баварии" и "Байера" Вайзер на 59-й минуте смог реализовать момент и вывел гостей вперед.

В свою очередь, "мюнхенцы" не смогли забить ни одного гола на домашнем стадионе. Последний раз, когда "немецкая машина" оставляла "Альянц Арену" без реализованных моментов - в далеком 2020-м году в матче против "Лейпцига". Тогда команды сыграли с ничейным счетом 0:0.

Теперь в Бундеслиге "Бавария" отстает на 7 очков от действующего лидера "Байера", у которого 48 баллов. Тем не менее подопечные Тухеля имеют 1 поединок в запасе.

По теме
yellow-arrow
Бавария – Вердер 0:1. Вайзер заставляет Мюнхен капитулировать
yellow-arrow
В погоне за Леверкузеном. Бавария – Вердер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 21.01.2024
yellow-arrow
Немецкие монстры. РБ Лейпциг - Байер 2:3. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости