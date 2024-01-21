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Бавария впервые не забила на Альянц Арене с февраля 2020-го
Последний раз такое случалось в матче с Лейпцигом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Бавария" сенсационно уступила "Вердеру" со счетом 1:0. Экс-игрок "Баварии" и "Байера" Вайзер на 59-й минуте смог реализовать момент и вывел гостей вперед.
В свою очередь, "мюнхенцы" не смогли забить ни одного гола на домашнем стадионе. Последний раз, когда "немецкая машина" оставляла "Альянц Арену" без реализованных моментов - в далеком 2020-м году в матче против "Лейпцига". Тогда команды сыграли с ничейным счетом 0:0.
Теперь в Бундеслиге "Бавария" отстает на 7 очков от действующего лидера "Байера", у которого 48 баллов. Тем не менее подопечные Тухеля имеют 1 поединок в запасе.
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