Бавария впервые не забила на Альянц Арене с февраля 2020-го

Сегодня "Бавария" сенсационно уступила "Вердеру" со счетом 1:0. Экс-игрок "Баварии" и "Байера" Вайзер на 59-й минуте смог реализовать момент и вывел гостей вперед.

В свою очередь, "мюнхенцы" не смогли забить ни одного гола на домашнем стадионе. Последний раз, когда "немецкая машина" оставляла "Альянц Арену" без реализованных моментов - в далеком 2020-м году в матче против "Лейпцига". Тогда команды сыграли с ничейным счетом 0:0.

Теперь в Бундеслиге "Бавария" отстает на 7 очков от действующего лидера "Байера", у которого 48 баллов. Тем не менее подопечные Тухеля имеют 1 поединок в запасе.