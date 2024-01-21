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Споткнулись об Вердер. Бавария - Вердер 0:1. Видеообзор матча
Где-то радуется Байер
Фото: Вердер
Борьба за чемпионство в Бундеслиге продолжается. Действующий обладатель трофея "Бавария" сегодня не смогла победить на своем поле "Вердер". Более того, гости увозят с "Альянц-Арены" по очкам.
Все решил гол Вайзера. Мюнхенцы, конечно, тоже имели возможности забить, но счастье обернулось именно к "Вердеру". Теперь "Бавария" отстает от первого "Байера" на 7 очков. Правда, имеет еще игру в запасе.
Бундеслига, 18-й тур
Мюнхен, Альянц-Арена
Бавария - Вердер 0:1
Гол: Вайзер 59
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Источник:Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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