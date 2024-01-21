Споткнулись об Вердер. Бавария - Вердер 0:1. Видеообзор матча

Борьба за чемпионство в Бундеслиге продолжается. Действующий обладатель трофея "Бавария" сегодня не смогла победить на своем поле "Вердер". Более того, гости увозят с "Альянц-Арены" по очкам.

Все решил гол Вайзера. Мюнхенцы, конечно, тоже имели возможности забить, но счастье обернулось именно к "Вердеру". Теперь "Бавария" отстает от первого "Байера" на 7 очков. Правда, имеет еще игру в запасе.

Бундеслига, 18-й тур

Мюнхен, Альянц-Арена

Бавария - Вердер 0:1

Гол: Вайзер 59