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Тухель: Мне больше не хочется говорить, что мы хорошо тренируемся - потому что нам больше никто не верит
Комментарий после поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Вердера" 0:1 на "Альянц-Арене".
Мне больше не хочется говорить, что мы хорошо тренируемся - потому что нам больше никто не верит. Мы должны спросить у игроков. Мы сегодня сыграли неудачно. Заслуженное поражение.
У меня достаточно опыта, чтобы оценить, обучение на том ли уровне, которого мы хотели. Так продолжается уже несколько недель. Игроки хорошо тренировались. Но когда ты играешь за "Баварию", ты должен быть великолепным в понедельник и вторник (на тренировках), но особенно в воскресенье (в играх). Мы сегодня не сравнялись с этим. Мы должны найти решение для этого.
"Бавария" отстает от первого "Байера" на 7 очков. Правда, имеет еще игру в запасе.
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