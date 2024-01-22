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Полузащитник Байера может пропустить матч с Баварией

Германия

Пополнение в лазарете лидера Бундеслиги

Полузащитник Байера может пропустить матч с Баварией

Kicker

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Эсекьель Паласиос получил травму мышцы правого бедра во время победного поединка с "Лейпцигом" на выезде (3:2).

Травму полузащитник получил на 83-й минуте встречи, схватившись за правое бедро. После прохождения MRT в воскресенье Паласиосу был поставлен горький диагноз - травма передней мышцы бедра. Из стана клуба сообщается, что чемпион мира должен взять паузу "на определённое время". Это говорит о том, что травма оказалась более серьёзной, чем ожидалось.

Таким образом хавбек пропустит ближайшие матчи в Бундеслиге и непростой поединок в Кубке Германии против "Штутгарта". Кроме этого, под вопросом участие футболиста и в матче чемпионата страны против "Баварии", которая состоится 10 февраля.

В этом сезоне аргентинец провел 24 игры за клуб во всех турнирах, отличившись 5-ю голами и 3-ю голевыми передачами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Бураков
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