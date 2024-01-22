Середняк Бундеслиги арендовал защитника Бенфики

Защитник "Бенфики" Давид Юрасек официально перешел в стан "Хоффенхайма"

???????????? David Jurasek joins Hoffenheim on loan deal from Benfica, confirmed.



There’s buy option clause not mandatory — worth €12m. pic.twitter.com/Y4QtLX61DI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024



По данным источника, 23-летний латераль перейдет в немецкий клуб на правах аренды до конца сезона. Также будет действовать пункт с правом выкупа игрока за сумму в 12 миллионов евро.

Сейчас "Хоффейнхайм" занимает 8-ю строчку в чемпионате Германии с 24 очками. Новобранец клуба Юрасек провел в этом сезоне 12 матчей в составе "орлов" без результативных действий.