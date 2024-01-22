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Бавария не исключает вариант с подписанием защитника ПСЖ
Чемпион Германии всё ещё не определился с латералем
Фото: P. Lahalle/L'Équipe
Правый защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле продолжает оставаться в сфере интересов "Баварии"
???????????? Nordi Mukiele deal remains on as Bayern are locked in talks with PSG and player still keen on the move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024
ℹ️ Recent reports of Mukiele’s medical with AC Milan are wide of mark. No medical took place, not even talks or negotiations. pic.twitter.com/vNvQDqU4E5
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, мюнхенцы продолжают вести переговоры с парижанами по трансферу латераля. Сам Мукиеле все еще заинтересован в переходе. Недавние сообщения о пройденном медицинском осмотре игрока в "Милане" оказались неправдой. Более того, стороны даже не вступали в переговорную стадию.
В текущем сезоне 26-летний француз провел 11 матчей в составе "ПСЖ" без результативных действий.
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