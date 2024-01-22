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Бавария не исключает вариант с подписанием защитника ПСЖ

Германия

Чемпион Германии всё ещё не определился с латералем

Бавария не исключает вариант с подписанием защитника ПСЖ

Фото: P. Lahalle/L'Équipe

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Правый защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле продолжает оставаться в сфере интересов "Баварии"

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, мюнхенцы продолжают вести переговоры с парижанами по трансферу латераля. Сам Мукиеле все еще заинтересован в переходе. Недавние сообщения о пройденном медицинском осмотре игрока в "Милане" оказались неправдой. Более того, стороны даже не вступали в переговорную стадию.

В текущем сезоне 26-летний француз провел 11 матчей в составе "ПСЖ" без результативных действий.

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Опубликовал: Александр Бураков
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