Бавария не исключает вариант с подписанием защитника ПСЖ

Правый защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле продолжает оставаться в сфере интересов "Баварии"

???????????? Nordi Mukiele deal remains on as Bayern are locked in talks with PSG and player still keen on the move.



ℹ️ Recent reports of Mukiele’s medical with AC Milan are wide of mark. No medical took place, not even talks or negotiations. pic.twitter.com/vNvQDqU4E5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, мюнхенцы продолжают вести переговоры с парижанами по трансферу латераля. Сам Мукиеле все еще заинтересован в переходе. Недавние сообщения о пройденном медицинском осмотре игрока в "Милане" оказались неправдой. Более того, стороны даже не вступали в переговорную стадию.

В текущем сезоне 26-летний француз провел 11 матчей в составе "ПСЖ" без результативных действий.