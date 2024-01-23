Бавария ведёт сложные переговоры о продлении контракта с Дэвисом

Переговоры между "Баварией" и Альфонсо Дэвисом по подписанию нового контракта после 2025 года остаются на сложной стадии, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Как известно, Дэвис требует около 10-13 миллионов евро в год. На данном этапе действующий чемпион Бундеслиги не желает платить защитнику такую сумму, поскольку на данный момент не совсем доволен его игрой за последние несколько недель. Если латераль не удовлетворит условиям, выдвинутым мюнхенским клубом, он станет кандидатом на продажу летом.

Напомним, что контракт канадца с "Баварией" рассчитан до июля 2025 года. Основным претендентом на Дэвиса в случае его ухода считается мадридский "Реал".