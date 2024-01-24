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Байер нашёл замену Бонифейсу в Испании

Германия

Сделка близка к завершению

Байер нашёл замену Бонифейсу в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Новина українською

Леверкузенский "Байер" намерен подписать нападающего "Бетиса" Борху Иглесиаса в январское трансферное окно.

Ожидается, что сегодня должен пройти завершающий раунд переговоров между сторонами. По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб планирует приобрести 31-летний клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа игрока за 8 миллионов евро.

В состояние "Байера" Иглесиас должен прибыть как временная замена основному форварду лидера Бундеслиги - Виктору Бонифейсу, который не появится на поле как минимум до апреля. В текущем сезоне испанец провел 18 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

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Опубликовал: Александр Бураков
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