Байер нашёл замену Бонифейсу в Испании

Леверкузенский "Байер" намерен подписать нападающего "Бетиса" Борху Иглесиаса в январское трансферное окно.

????⚫️ Bayer Leverkusen are expected to close Borja Iglesias deal today as backup for Victor Boniface as Nigerian striker's gonna be out until April.



Loan deal with Real Betis to be sealed soon. It will also include €8m buy option clause. pic.twitter.com/h5zgILPp93 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024

Ожидается, что сегодня должен пройти завершающий раунд переговоров между сторонами. По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб планирует приобрести 31-летний клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа игрока за 8 миллионов евро.

В состояние "Байера" Иглесиас должен прибыть как временная замена основному форварду лидера Бундеслиги - Виктору Бонифейсу, который не появится на поле как минимум до апреля. В текущем сезоне испанец провел 18 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.