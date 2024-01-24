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Директор Баварии подтвердил, что клуб не будет подписывать защитника Ньюкасла

Германия
Обновлено

Трансфера не будет

Директор Баварии подтвердил, что клуб не будет подписывать защитника Ньюкасла

transfermarkt

Новина українською

Директор "Баварии" Фройнд подтвердил, что все связи с "Ньюкаслом" относительно трансфера Кирана Триппьера разорваны.

"Мы делаем только то, в чем на 100% убеждены", - сказал он SkyDE.

"Баварию" не устраивает цена за 33-летнего защитника. Немцы предложили 15 миллионов евро, но "Ньюкасл" хочет получить больше.

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Киран Триппьер является основным игроком английского клуба. Он в Премьер-лиге сыграл 19 матчей и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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