Германия
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Директор Баварии подтвердил, что клуб не будет подписывать защитника Ньюкасла
Трансфера не будет
transfermarkt
Директор "Баварии" Фройнд подтвердил, что все связи с "Ньюкаслом" относительно трансфера Кирана Триппьера разорваны.
"Мы делаем только то, в чем на 100% убеждены", - сказал он SkyDE.
"Баварию" не устраивает цена за 33-летнего защитника. Немцы предложили 15 миллионов евро, но "Ньюкасл" хочет получить больше.
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Киран Триппьер является основным игроком английского клуба. Он в Премьер-лиге сыграл 19 матчей и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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