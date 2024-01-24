Директор Баварии подтвердил, что клуб не будет подписывать защитника Ньюкасла

Директор "Баварии" Фройнд подтвердил, что все связи с "Ньюкаслом" относительно трансфера Кирана Триппьера разорваны.

"Мы делаем только то, в чем на 100% убеждены", - сказал он SkyDE.

"Баварию" не устраивает цена за 33-летнего защитника. Немцы предложили 15 миллионов евро, но "Ньюкасл" хочет получить больше.

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Киран Триппьер является основным игроком английского клуба. Он в Премьер-лиге сыграл 19 матчей и отдал 7 ассистов.