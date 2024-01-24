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Тренер Униона Ненад Бьелица получил красную карточку за драку
Тренер ударил вингера Баварии
24 января, состоялся матч "Бавария" против "Унион Берлин" в рамках 13 тура Бундеслиги (1:0).
52-летний тренер "Униона" Ненад Бьелица ударил вингера мюнхенского клуба Лероя Сана и получил за это красную карточку.
Trabzonspor eski teknik direktörü Nenad Bjelica Leroy Sane’ye tokat attı ve kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/iAoytCF2B3— Hasan Tüncel (@hasanntuncel) January 24, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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