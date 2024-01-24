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Тренер Униона Ненад Бьелица получил красную карточку за драку

Германия

Тренер ударил вингера Баварии

Тренер Униона Ненад Бьелица получил красную карточку за драку

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24 января, состоялся матч "Бавария" против "Унион Берлин" в рамках 13 тура Бундеслиги (1:0).

52-летний тренер "Униона" Ненад Бьелица ударил вингера мюнхенского клуба Лероя Сана и получил за это красную карточку.

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Ненад Бьелица Унион (Берлин) Лерой Сане
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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