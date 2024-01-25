Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель - после игры с Унионом: Бавария играла гораздо лучше, чем против Вердера
Немец остался доволен игрой команды
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Наставник "Баварии" Томас Тухель поделился впечатлениями от игры своих подопечных после поединка 18-го тура Бундеслиги против "Униона" (1:0).
"У меня нет претензий к игре команды. Мы играли очень осторожно и дисциплинированно. У нас были хорошие шансы забить, но нам не хватило точности. Мы держали игру под своим контролем.
Сегодняшний матч был совсем иной, чем игра против "Вердера". Они были более цепкими. Сегодня мы вообще не допускали никаких контратак", – сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.
Благодаря победе над "Унионом" мюнхенцам удалось сократить отставание от "Байера" до 4 пунктов, и сравниться с леверкузенцами по количеству проведенных встреч.
Популярное сейчас
- КАН-2024. Известны все пары 1/8 финала турнира
- Портал Sofascore оценил игру Цыганкова и Довбика в матче против Мальорки
- Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают
- Бавария – Вердер 0:1. Вайзер заставляет Мюнхен капитулировать
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику