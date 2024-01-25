Тухель - после игры с Унионом: Бавария играла гораздо лучше, чем против Вердера

Наставник "Баварии" Томас Тухель поделился впечатлениями от игры своих подопечных после поединка 18-го тура Бундеслиги против "Униона" (1:0).

"У меня нет претензий к игре команды. Мы играли очень осторожно и дисциплинированно. У нас были хорошие шансы забить, но нам не хватило точности. Мы держали игру под своим контролем.

Сегодняшний матч был совсем иной, чем игра против "Вердера". Они были более цепкими. Сегодня мы вообще не допускали никаких контратак", – сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.