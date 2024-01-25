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Тухель - после игры с Унионом: Бавария играла гораздо лучше, чем против Вердера

Германия

Немец остался доволен игрой команды

Тухель - после игры с Унионом: Бавария играла гораздо лучше, чем против Вердера

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Наставник "Баварии" Томас Тухель поделился впечатлениями от игры своих подопечных после поединка 18-го тура Бундеслиги против "Униона" (1:0).

"У меня нет претензий к игре команды. Мы играли очень осторожно и дисциплинированно. У нас были хорошие шансы забить, но нам не хватило точности. Мы держали игру под своим контролем.

Сегодняшний матч был совсем иной, чем игра против "Вердера". Они были более цепкими. Сегодня мы вообще не допускали никаких контратак", – сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря победе над "Унионом" мюнхенцам удалось сократить отставание от "Байера" до 4 пунктов, и сравниться с леверкузенцами по количеству проведенных встреч.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Бураков
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