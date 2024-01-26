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Стали известны сроки восстановления полузащитника Баварии
Неприятные новости для мюнхенцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер пропустит до шести недель из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил во время игры против "Униона" (1:0) в Бундеслиге.
Лаймер был заменен на 86-й минуте, и оказалось, что он разорвал мышечное волокно икры, а также повредил сухожилие. Таким образом, травма австрийца означает, что мюнхенцы потеряли еще одного игрока, способно закрыть позицию правого защитника после того, как Нуссер Мазрауи покинул стан клуба на период проведения Кубка африканских наций.
Напомним, что ранее главный тренер чемпионов Бундеслиги Томас Тухель сообщил, что кроме Лаймера лазарет команды пополнил получивший травму задней поверхности бедра Дайо Упамекано и тоже пропустит несколько недель.
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