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Стали известны сроки восстановления полузащитника Баварии

Германия

Неприятные новости для мюнхенцев

Стали известны сроки восстановления полузащитника Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер пропустит до шести недель из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил во время игры против "Униона" (1:0) в Бундеслиге.

Лаймер был заменен на 86-й минуте, и оказалось, что он разорвал мышечное волокно икры, а также повредил сухожилие. Таким образом, травма австрийца означает, что мюнхенцы потеряли еще одного игрока, способно закрыть позицию правого защитника после того, как Нуссер Мазрауи покинул стан клуба на период проведения Кубка африканских наций.

Напомним, что ранее главный тренер чемпионов Бундеслиги Томас Тухель сообщил, что кроме Лаймера лазарет команды пополнил получивший травму задней поверхности бедра Дайо Упамекано и тоже пропустит несколько недель.

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Источник:
OneFootball
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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bikr632002 (Mississauga)
26.01.2024 в 14:19
...Баварии ... це що за команда?
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Комментарии 1
bikr632002 (Mississauga)
26.01.2024 в 14:19
...Баварии ... це що за команда?
Ответить
0
0

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