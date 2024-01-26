Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Галатасарая присоединится к мюнхенской Баварии - Инсайдер
Саша Бои покинет турецкий клуб
transfermarkt
Бавария вскоре осуществит трансфер защитника "Галатасарая" Саши Бои.
По информации Фабрицио Романо, 23-летний игрок в субботу пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт с немецким клубом.
Саша Бои сыграл в турецкой Суперлиге 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- Потенциально много Мудрика, Жирона в разных турнирах и Коваленко против Юве. Расписание футбола на 22 - 28 января
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн