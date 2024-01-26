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Защитник Галатасарая присоединится к мюнхенской Баварии - Инсайдер

Германия

Саша Бои покинет турецкий клуб

Защитник Галатасарая присоединится к мюнхенской Баварии - Инсайдер

transfermarkt

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Бавария вскоре осуществит трансфер защитника "Галатасарая" Саши Бои.

По информации Фабрицио Романо, 23-летний игрок в субботу пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт с немецким клубом.

Саша Бои сыграл в турецкой Суперлиге 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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