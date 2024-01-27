Бундеслига. Нервная концовка Баварского дерби и громкое заявление Штутгарта в матче за топ-4

Бундеслига, 19-й тур

Аугсбург – Бавария 2:3

Голы: Демирович 52, 90+4 (п) – Павлович 23, Дэвис 45+5, Кейн 58

Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Майер, 75), Йенсен (Энгельс, 62), Якич, Реджбечай (Педерсен, 62), Варгас (Михель, 80), Демирович, Титц (Бельо, 62)

Бавария: Нойер, Геррейру, Дайер, де Лигт, Дэвис, Павлович, Горетцка, Коман (Тель, 26), Сане (Шупо-Мотинг, 89), Мусиала (Мюллер, 89), Кейн

Чемпион прибыл в Аугсбург в тревожном настроении. Команда Томаса Тухеля за прошлую неделю провела два неубедительных матча против "Вердера" (0:1) и "Униона" (1:0), потеряла на этом отрезке не только очки, но и ряд ключевых игроков – Киммиха, Упамекано и Лаймера. И всё это накануне выезда на "ВВК-Арена", где мюнхенцы проиграл две последние схватки.

Йесс Торуп не стал закрывать свою команду в низкий блок или играть в 5 защитников, как делали два последних оппонента "рекордмайстра". Вместо этого "фуггеры" с дебюта принялись проверять уязвимую оборону гостей, где Геррейру сегодня играл справа, Дайер дебютировал в основе, а молодой Павлович примерял ответственную роль Киммиха.

Вышло опасно. За первые 12 минут оборона "Бавария" была сначала в сантиметрах от пенальти (де Лигт сыграл рукой неподалеку своей штрафной), а затем и от пропущенного гола, но Реджбечай оказался в минимальном офсайде, когда расстреливал Нойера с близкого расстояния.

Но "Баварии" повезло уцелеть, после чего они показали настоящую решительность у чужих ворот. 19-летний Александар Павлович отметился первым голом в профессиональном футболе после опасного розыгрыша углового, который к тому же привёл к очередной травме, на этот раз Кингсли Комана. А в конце первого тайма отличился бывший вундеркинд.

Альфонсо Дэвис отметил свой 5-летний юбилей с момента дебюта за "Баварию" классным голом из-за пределов штрафной. Классно открылся между линий, проскочил в центр и точно зарядил с нерабочей ноги. Необыкновенно важный гол для канадца, на которого Тухеля повесил проигрыш "Вердеру" и который сегодня вернулся в старт только из-за кадрового кризиса.

Эрмедин Демирович заставил "Баварию" снова понервничать в дебюте второго тайма, оформив свой 9-й гол в кампании точным ударом головой. Но вскоре гости вернули комфортный перевес. Кейн прервал свою 2-матчевую безголевую серию благодаря подарку Якичу. Зимний Новичок "Аугсбурга" выбил мяч из-под ног Мусиалы прямо на Кейна, который в этот момент одиноко стоял вблизи ворот.

Под конец поединка неугомонный Демирович нашёл свой 10-й мяч благодаря пенальти, который капитан сам и заработал. Но кроме боснийца никто больше "Баварию" потревожить не смог. 2:3. Парни Тухеля не отпускают "Байер", несмотря на все трудности.

Штутгарт – РБ Лейпциг 5:2

Голы: Мийо 25 (п), Ундав 30, 56, 75, Левелинг 48 – Шешко 32, Опенда 55

Штутгарт: Нюбель, Вагноман (Стергиу, 87), Антон, Загаду, Руо, Миттельштедт, Штиллер, Фюрих (Милошевич, 90), Мийо (ди Бенедетто, 84), Левелинг (Массимо, 84), Ундав (Штенцель, 87)

РБ Лейпциг: Бласвих, Симакан (Орбан, 85), Клостерманн, Лукеба, Раум, Шлагер (Элмаз, 77), Ольмо (Поульсен, 77), Баумгартнер (Хенрикс, 67), Зайвальд (Кампль, 67), Опенда, Шешко

В параллельных матчах было не менее весело. Бескомпромиссную зарубу устроили два претендента на топ-4 "Штутгарт" и "РБ Лейпциг", которые стартовали в новом году с нуля очков на двоих в двух турах. После относительно осторожного дебюта в стартовые 20 минут началось настоящее голевое месиво с 7 забитыми голами.

Две ошибки Симакана (игра рукой в штрафной и потеря на своей трети) до перерыва позволили Мийо реализовать пенальти, а Денизу Ундаву уложить классный мяч ударом издали. Мяч Шешко с углового оставлял гостей в игре, но по игре их шансы выглядели не особенно оптимистично.

После перерыва ни "Штутгарт", ни сам Ундав и не думали останавливаться. Левелинг и Вагноман организовали гол в дебюте, затолкав "быков" в собственной штрафной. Фирменный гол Опенды в контратаке ненадолго сократил отставание "быков" до минимального, но Ундав продолжил избиение, оформив хет-трик. 5:2. Лучший перфоманс "Штутгарта" после рестарта и крайне подозрительный Лейпциг, который после трёх поражений кряду рискует пропустить вперёд унылую "Боруссию" Дортмунд.

В других играх юный талант "Вердера" Джастин Нджинма забил победный мяч в матче с "Фрайбургом", продлив беспроигрышную серию Бремена до 6 матчей в Бундеслиге. Ровно столько же не проигрывает новичок элиты "Хайденхайм", в третий раз в новом году сыграв 1:1 – на этот раз с "Хоффенхаймом". Отдельно отмечаем гол самого быстрого игрока Бундеслиги этого сезона Эрена Динкчи. Его проход на 29-й минуте с последующей стеночкой и прорывом линии обороны – настоящая роскошь. Как и "Хайденхайм" с "Хоффенхаймом", поиски первой победы в новом году продолжат и "Вольфсбург" с "Кёльном". "Волки" была заметно опаснее, но "козлов" так и не съели.

Хоффенхайм – Хайденхайм 1:1

Голы: Крамарич 45+5 (п) – Динкчи 29

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек (Сков, 63), Брукс, Акпогума, Нсоки, Гриллич, Премель, Штах (Тохумджу, 63), Крамарич (Бисхоф, 86), Вегорст (Бюльтер, 86), Байер (Бебу, 74)

Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Гимбер (Зирслебен, 46), Ференбах, Мэлоуни, Бесте (Буш, 87), Бек (Пирингер, 71), Шеппнер, Кляйндинст, Динкчи (Зесса, 71)

Вердер – Фрайбург 3:1

Голы: Дукш 9 (п), Нджинма 53, Малатини 90+3 – Грифо 28 (п)

Вердер: Цеттерер, Агу (Малатини 90+1), Юнг, Штарк, Фридль, Деман, Линен, Стаге (Гросс, 85), Шмид (Битенкур, 72), Нджинма (Борре, 85), Дукш (Вольтемаде, 72)

Фрайбург: Атуболу, Кюблер (Салаи, 72), Гинтер, Сильдийя, Макенго (Хефлер, 72), Грифо (Муслия, 86), Эггештайн, Рель (Филипп, 80), Вайсхаупт, Грегорич, Хелер

Вольфсбург – Кельн 1:1

Голы: Паредес 40 – Алиду 37

Вольфсбург: Кастельс, Мэле (Фишер, 82), Лакруа, Йенц, Рожерио, Черны (Баку, 71), Сванберг, Маер (Тиагу Томаш, 71), Вранкс, Паредес, Винд (Пейчинович, 82)

Кельн: Швебе, Шмитц (Карстенсен, 63), Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Кайнц, Любичич (Диль, 76), Мартель, Хусейнбашич, Тильманн, Алиду (Майна, 63)