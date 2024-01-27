Байер – Боруссия М 0:0. Леверкузен не пробил 2-ю худшую оборону Бундеслиги

Бундеслига, 19-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия М 0:0

"Байер" был вынужден довольствоваться одним набранным пунктом по итогам стычки с Менхенгладбахом, несмотря на ощутимое игровое преимущество по ходу всей встречи. Подопечные Хаби Алонсо выдали солидный перфоманс вопреки серьёзному кадровому дефициту. Но пробить упорный автобус "Боруссии" им так и не удалось.

Жалобы Тухеля на кадровый кризис в обороне "Баварии" наверняка вызвали удивление у Хаби Алонсо, который сегодня вынуждено выставил целиком резервную линию оборону. Вдобавок на воротах дебютировал в Бундеслиге Коварж, хотя Градецки был целиком здоров. Плюс АПЗ Амири в центре поля и Шик на острие. Итого 6 отклонений от нормы, лишь одно из которых – тренерское решение.

Но даже с таким составом "Байер" выглядел абсолютно единым механизмом с первых минут матча. Страшно даже подумать, что творится на тренировках в Леверкузене. С дебюта началось тотальное территориальное доминирование хозяев (78 процентов владения в первые 10 минут, 250-40 по точным передачам в первые 20). Но несмотря на быструю игру в пас и непроходимый контрпрессинг, моменты не шли.

До перерыва был лишь один реальный шанс. Стартовал он с наивной попытки латераля Гладбаха Онора выйти из обороны через короткий пас. Джака француза обокрал в его же штрафной, быстро отпасовал Шику, а тот вдоль ворот на Виртца. Флориан исполнил нетипично бесхитростно и прямо по центру, хотя ближний угол был открыт.

В дебюте второго тайма "Байер" снова зациклился на идее зайти с мячом в ворота через короткий пас. Напоминало поздний венгерболл, но в "Арсенале" то было скорее в угоду стиля. Эти же всерьёз решили, что это самый эффективный способ взломать оборону команды Джерардо Сеаоне, которая целиком продолжала сидеть за линией мяча. Но с минуты 60-й "Байер" стал атаковать вариативнее и за минут 15 мог забивать минимум трижды.

Два из этих момента пришли с контратак: "Байер" наконец дал Гладбаху возможность хотя бы несколько раз дойти до своих ворот, да и то умышленно – чтобы атаковать их в ответ. И пару простеньких забросов на Шика, своевременные скидки чеха партнёрам – и Фримпонг дважды вышел сам на сам. Первый раз нидерландец открылся на позиции левого инсайда и ужасно пробил нерабочей левой. А затем так долго целился по воротам, что позволил медленному Нойхаусу выбить мяч у себя из-под ног.

Между этими моментами был ещё один убийственный эпизод, и снова в эпицентре был Джереми. Прошла первая действительно классная комбинация "Байера" через центр: Виртц и Хофманн вывели Гримальдо на идеальную позицию для прострела, но Фримпонг с нескольких метров от ворот пробил в сторону от ворот.

А большего "Байеру" создать до финального свистка и не удалось. 0:0. Леверкузен впервые в сезоне ушёл с поля без забитого мяча. И местами был слишком упрям в желании пройти автобус соперника через короткий пас. Но сам факт такого сильного перфоманса с таким кадровым ресурсом вселяет оптимизм. Несмотря на потерю двух важных пунктов отрыва. А Гладбах противный, но эффективный. Образцово отработали – на выезде от них такое вообще редко увидишь за весь сезон.

Байер: Коварж – Станишич, Андрих, Инкапиэ – Фримпонг, Джака, Амири (Телла, 68), Гримальдо – Хофманн (Гложек, 84), Виртц – Шик

Боруссия М: Николас – Эльведи, Фридрих, Скалли – Онора (Лайнер, 70), Вайгль, Нойхаус (Фукуда, 79), Коне (Крамер, 79), Нетц – Хак (Райтц, 62), Сьебатшо (Нгуму, 79)

Предупреждения: Джака 47, Шик 66, Станишич 74 – Вайгль 81