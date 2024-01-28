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Борха Иглесиас: Я пришел в Байер с большим энтузиазмом

Германия

Поможет взять чемпионство?

Борха Иглесиас: Я пришел в Байер с большим энтузиазмом

Фото: Баєр

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Вчера, 27-го января, "Байер" объявил о подписании нападающего "Бетиса" Борхи Иглесиаса на правах аренды до конца текущего сезона. Игрок поделился впечатлениями от перехода.

Я очень счастлив быть здесь. Было очень легко сделать выбор из-за доверия, которое они проявили ко мне с самого начала, и желания, чтобы я был здесь. Я пришел с большим энтузиазмом, надеясь расти, вносить свой вклад, воспринимать идею игры и наслаждаться вместе. Я счастлив. Все идет хорошо, и я получаю много любви с самого начала, поэтому я хочу вернуть это. Надеюсь, нам будет весело вместе. Я собираюсь пожертвовать своей работой, и со всем этим и отличным качеством мы точно переживем отличные моменты.

Иглесиас забил 2 гола в 18-ти матчах за "Бетис" в текущем сезоне. Его новая команда "Байер" сейчас лидирует в Бундеслиге.

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Источник:
Баєр
Опубликовал: Виктор Иванчук
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