Альфонсо Дэвис - о Баварии: Я чувствую себя здесь очень комфортно

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис заявил, что ему нравится выступать за мюнхенский клуб. Напомним, на протяжении последних месяцев активно появляются слухи о заинтересованности мадридского "Реала" в Дэвисе.

"Я чувствую себя здесь очень комфортно. Я играю в невероятной команде, за один из абсолютных топ-клубов Европы", - приводит слова Дэвиса Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.