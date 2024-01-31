Суд обязал Хаби Алонсо снести виллу в Сан-Себастьяне

Суд признал виллу Хаби Алонсо в Испании построенной незаконно.

Строительство виллы в Сан-Себастьяне было завершено в 2022 году, при этом четырьмя годами ранее Алонсо получил разрешение на ее строительство от городского совета. Однако, как передает Daily Mail, группа экоактивистов Haritzalde и культурная группа Ieltxo потребовали сноса виллы.

Согласно их версии, вилла Алонсо расположена на сельскохозяйственных землях, на которых нельзя вести застройку, следовательно, выданное разрешение на ее строительство является незаконным. Кроме того, здание назвали "не соответствующим обязательству по сохранению типологии сельской местности".

Суд отклонил утверждение стороны Алонсо о том, что строительство виллы имело отношение к реконструкции деревни, которая изначально располагалась на месте строительства, а также признал незаконным строительство крыши на вилле.

После признания незаконности строительства Алонсо придется снести виллу, однако главный тренер "Байера" имеет право обжаловать решение суда.