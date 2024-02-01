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Вингер Гранады присоединится к Баварии раньше лета – игрок уже в Мюнхене

Германия

Мюнхенцам срочно понадобился ещё один фланговый игрок

Вингер Гранады присоединится к Баварии раньше лета – игрок уже в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

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Согласно информации инсайдера Флориана Плеттенберга, вингер "Гранады" Брайан Сарагоса уже прибыл в Мюнхен, чтобы присоединиться к "Баварии" уже сейчас.

Напомним, что зимой клубы договорились о трансфере 22-летнего вингера за 15 миллионов евро. Правда, травма Кингсли Комана, из-за которой француз выбыл примерно до конца апреля, изменила планы руководства клуба.

В нынешнем сезоне Сарагоса отметился шестью голами и двумя голевыми передачами в 21 матче "Гранады" в Ла Лиге, а в октябре 2023 года дебютировал за сборную Испании.

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Опубликовал: Александр Бураков
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