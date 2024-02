Вингер Гранады присоединится к Баварии раньше лета – игрок уже в Мюнхене

Согласно информации инсайдера Флориана Плеттенберга, вингер "Гранады" Брайан Сарагоса уже прибыл в Мюнхен, чтобы присоединиться к "Баварии" уже сейчас.

Напомним, что зимой клубы договорились о трансфере 22-летнего вингера за 15 миллионов евро. Правда, травма Кингсли Комана, из-за которой француз выбыл примерно до конца апреля, изменила планы руководства клуба.

В нынешнем сезоне Сарагоса отметился шестью голами и двумя голевыми передачами в 21 матче "Гранады" в Ла Лиге, а в октябре 2023 года дебютировал за сборную Испании.

????Touchdown, Bryan #Zaragoza! ????



???? He has arrived in Munich a few minutes ago ✔️



????: @hannessude | @kerry_hau | @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/NovgtevUfA