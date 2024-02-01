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Бавария купила 16-летнего форварда с чемпионата Швеции

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Покупка на перспективу

Бавария купила 16-летнего форварда с чемпионата Швеции

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"Бавария" завершила подписание контракта с игроком молодежной сборной Швеции Джоной Куси-Асаре.

16-летний нападающий присоединился к чемпиону Бундеслиги по шведскому "АИК" по долгосрочному контракту. Сумма перехода составила 4,5 миллионов евро. Первоначально игрок будет набираться опыта в команде U-19.

"Джона - молодой форвард с огромным потенциалом. У него было несколько предложений, но он выбрал "Баварию", потому что нам удалось убедить его в том, что мы хотим развивать его здесь", - цитирует спортивного директора мюнхенцев Кристофа Фрейнда официальная пресс-служба клуба.

Дебют Куси-Асаре за первую команду АИК состоялся в сентябре прошлого года.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
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