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Бавария купила 16-летнего форварда с чемпионата Швеции
Покупка на перспективу
"Бавария" завершила подписание контракта с игроком молодежной сборной Швеции Джоной Куси-Асаре.
16-летний нападающий присоединился к чемпиону Бундеслиги по шведскому "АИК" по долгосрочному контракту. Сумма перехода составила 4,5 миллионов евро. Первоначально игрок будет набираться опыта в команде U-19.
"Джона - молодой форвард с огромным потенциалом. У него было несколько предложений, но он выбрал "Баварию", потому что нам удалось убедить его в том, что мы хотим развивать его здесь", - цитирует спортивного директора мюнхенцев Кристофа Фрейнда официальная пресс-служба клуба.
Дебют Куси-Асаре за первую команду АИК состоялся в сентябре прошлого года.
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