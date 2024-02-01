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Официально: Мюнхенская Бавария арендовала вингера Гранады
Брайан Сарагоса присоединился к немецкому клубу
Twitter FC Bayern München
Вингер Брайан Сарагоса присоединился к мюнхенской "Баварии" из "Гранады".
Соглашение аренды игрока действует до конца этого сезона.
"Я перехожу в "Баварию", чтобы продолжить развиваться в одном из лучших клубов в мире. Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой большие цели".
Брайан Сарагоса присоединился к "Гранаде" в 2022 году. В этом сезоне испанец в Ла Лиге забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 21 матче.
????️ Christoph Freund: "Bryan sieht seine Zukunft beim FC Bayern – diese Zukunft beginnt eben schon jetzt. Wir freuen uns sehr, dass er uns bereits in der Rückrunde verstärken wird." ????#ServusBryan pic.twitter.com/RasVvIpAr7— FC Bayern München (@FCBayern) February 1, 2024
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