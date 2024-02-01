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Официально: Мюнхенская Бавария арендовала вингера Гранады

Германия

Брайан Сарагоса присоединился к немецкому клубу

Официально: Мюнхенская Бавария арендовала вингера Гранады

Twitter FC Bayern München

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Вингер Брайан Сарагоса присоединился к мюнхенской "Баварии" из "Гранады".

Соглашение аренды игрока действует до конца этого сезона.

"Я перехожу в "Баварию", чтобы продолжить развиваться в одном из лучших клубов в мире. Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой большие цели".

Брайан Сарагоса присоединился к "Гранаде" в 2022 году. В этом сезоне испанец в Ла Лиге забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 21 матче.

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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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