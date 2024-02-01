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Официально: Вердер осуществил трансфер хавбека Манчестер Юнайтед

Германия

Контракт действует до 2028 года

Официально: Вердер осуществил трансфер хавбека Манчестер Юнайтед

transfermarkt

Новина українською

Немецкий "Вердер" подписал 19-летнего полузащитника Исака Хансена-Аароэна из "МЮ U-21".

Контракт действует до июня 2028 года.

"Переход в "Вердер" - это правильный шаг для меня. Я счастлив, что имею возможность играть в Бундеслиге за такой хороший клуб", - сказал Исак.

Хансен-Аароен присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2020 году. А в этом сезоне Премьер-Лиги 2 провел 2 матча и забил 2 гола.

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Вердер (Бремен) Манчестер Юнайтед
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Источник:
werder
Опубликовал: Екатерина Власова
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