Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Вердер осуществил трансфер хавбека Манчестер Юнайтед
Контракт действует до 2028 года
transfermarkt
Немецкий "Вердер" подписал 19-летнего полузащитника Исака Хансена-Аароэна из "МЮ U-21".
Контракт действует до июня 2028 года.
"Переход в "Вердер" - это правильный шаг для меня. Я счастлив, что имею возможность играть в Бундеслиге за такой хороший клуб", - сказал Исак.
Хансен-Аароен присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2020 году. А в этом сезоне Премьер-Лиги 2 провел 2 матча и забил 2 гола.
Hei, Hello und Moin Isak Hansen-Aarøen ????— SV Werder Bremen (@werderbremen) February 1, 2024
Kurz vor dem Ende der Transferphase verpflichtet der SV Werder Bremen Isak Hansen-Aarøen. Der norwegische, offensive Mittelfeldspieler wechselt vom englischen Top-Club #Manchester United an die Weser.
???? https://t.co/ORAJTKcBQg#Werder pic.twitter.com/IW9qv9x4eJ
Популярное сейчас
- ВСУ с помощью дронов уничтожили колонну российской техники под Новомихайловкой
- Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире
- "Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко
- Челси отправил своего нападающего в другой лондонский клуб. У Ромы новый полузащитник. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО