Официально: Вердер осуществил трансфер хавбека Манчестер Юнайтед

Немецкий "Вердер" подписал 19-летнего полузащитника Исака Хансена-Аароэна из "МЮ U-21".

Контракт действует до июня 2028 года.

"Переход в "Вердер" - это правильный шаг для меня. Я счастлив, что имею возможность играть в Бундеслиге за такой хороший клуб", - сказал Исак.

Хансен-Аароен присоединился к "Манчестер Юнайтед" в 2020 году. А в этом сезоне Премьер-Лиги 2 провел 2 матча и забил 2 гола.