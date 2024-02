Айнтрахт подписал форварда ПСЖ

Французский нападающий Юго Экитике присоединится к "Айнтрахту".

Немецкий клуб арендовал 21-летнего игрока до конца этого сезона. Контракт имеет опцию выкупа футболиста.

Юго присоединился к "ПСЖ" в 2023 году из "Реймса" за 20 миллионов евро. Экитике в этом сезоне Лиги 1 сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8 минут.

⚡ Done Deal am Deadline Day! ⚡



Hugo Ekitiké wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise von Paris Saint-Germain an den Main. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption.#SGE