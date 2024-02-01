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Айнтрахт подписал форварда ПСЖ

Германия
Обновлено

Юго Экитике присоединяется к немецкому клубу

Айнтрахт подписал форварда ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Французский нападающий Юго Экитике присоединится к "Айнтрахту".

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Немецкий клуб арендовал 21-летнего игрока до конца этого сезона. Контракт имеет опцию выкупа футболиста.

Юго присоединился к "ПСЖ" в 2023 году из "Реймса" за 20 миллионов евро. Экитике в этом сезоне Лиги 1 сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8 минут.

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Источник:
eintracht
Опубликовал: Екатерина Власова
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