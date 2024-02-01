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Айнтрахт подписал форварда ПСЖ
Юго Экитике присоединяется к немецкому клубу
Фото: twitter.com/PSG_inside
Французский нападающий Юго Экитике присоединится к "Айнтрахту".
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Немецкий клуб арендовал 21-летнего игрока до конца этого сезона. Контракт имеет опцию выкупа футболиста.
Юго присоединился к "ПСЖ" в 2023 году из "Реймса" за 20 миллионов евро. Экитике в этом сезоне Лиги 1 сыграл 1 матч, в котором на поле провел всего 8 минут.
⚡ Done Deal am Deadline Day! ⚡— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2024
Hugo Ekitiké wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise von Paris Saint-Germain an den Main. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption.#SGE
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