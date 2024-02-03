Бундеслига. Байер и Бавария обменялись победами перед личной встречей

Бундеслига, 20-й тур

Мюнхен, Альянц-Арена

Бавария – Боруссия М 3:1

Голы: Павлович 45, Кейн 70, де Лигт 86 – Эльведи 35

Бавария: Нойер – Мазрауи (Боэ, 62), Дайер, де Лигт, Дэвис (Геррейру, 86) – Павлович, Горецка – Сане, Мюллер (Тель, 71), Мусиала – Кейн

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Фридрих, Нетц (Лайнер, 62) – Онора (Ранос, 89), Вайгль, Нойхаус (Коне, 62), Райтц (Фукуда, 85), Нгуму (Хак, 62) – Сьебатшо

Предупреждение: Нойхаус 30

За тур до личной встречи чемпиона и претендента "Байер" съездил к последней команде Бундеслиги "Дармштадту", в то время как "Баварию" ждала битва с "Боруссией" Менхенгладбах, которую они побеждали лишь однажды в 6 последних личных встречах. Оба фаворита свои матчи выиграли, вынуждая нас с трепетом ожидать их битвы на "БайАрене" 10 февраля.

Возвращение Мазрауи после КАН существенно усилило правый фланг "Баварии", где разрывал Сане. Лерой в дебюте зарядил в перекладину после паса Мазрауи, затем пробил рядом со штангой после выхода 1 на 1. Затем Мазрауи снова отправил Сане в прорыв, но тот на этот раз решил отдать Кейну и прогадал. Мяч не шёл в ворота.

Тут вдруг активизировалась "Боруссия". Онора случайно едва не забросил за шиворот Нойеру перед тем, как Дайер был вынужден выбить мяч с ворот после выстрела Нойхауса. Следующий момент гостей был уже подарком старой гвардии "Баварии". Нойер попытался найти Мюллера рискованной передачей. Того обокрал Эльведи, после чего центрбек сыграл в стенку с партнёром и уверенно поставил точку ударом в нижний угол.

Но ещё до перерыва Мюллер исправился. Разыграл комбинацию с Сане и в итоге нашёл в штрафной Павловича, который неожиданно подключился из глубины и забил в своём втором матче подряд.

После перерыва "Бавария" перешла на режим штурма, но моменты долго не шли. В итоге в решающий момент выстрелил Харри Кейн, для которого встреча с Гладбахом в первом круге была худшей после переезда в Германию (худший показатель xG за игру – 0.20). Николас ошибся на выходе после навеса Горецки и Харри легко добил мяч в пустые ворота, оформив свой 24-й гол в Бундеслиге. А точку незадолго до окончания основного времени поставил де Лигт, мощно пробив головой после стандарта.

Дармштадт, Белленфалльтор

Дармштадт – Байер 0:2

Голы: Телла 33, 52

Дармштадт: Шуэн – Бадер, Циммерманн, Маглица (Кларер, 81), Карич – Холланд (Мелем, 67), Франьич (Мюллер, 81) – Скарке, Хольтманн (Польтер, 65) – Пфайффер, Вильхельмссон (Торзьелло, 67)

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Телла, Джака (Тапсоба, 89), Андрих, Гримальдо – Виртц (Хофманн, 77), Гложек (Мбамба, 90) – Иглесиас

Предупреждения: Циммерманн 49, Франьич 68 – Андрих 7, Гложек 74

В то же время Хаби Алонсо решился на точечную ротацию, держа в голове не только встречу с "Баварией" в следующую субботу, но и четвертьфинальный матч Кубка против "Штутгарта" посреди недели. Отдых заслужил Фримпонг, промахи которого стоили двух очков в прошлом туре. Его заменил Телла. Также дебютировал Борха Иглесиас. В придачу к испанцу в атаке вышел также Гложек, который должен был стать ещё одним адресатом в чужой штрафной. Джака при этом вышел в старте, несмотря на угрозу дисквалификации (4 ЖК).

"Байер" медленно, но верно разрезал оборонительные порядки аутсайдера. В дебюте Джака классно нашёл в штрафной Гримальдо, с прострела которого Гложек пробил рядом со штангой. Но Джака ещё разгонит голевую комбинацию, а Гримальдо найдёт свою результативную передачу. А разницу сделает 30-миллионный резервист Натан Телла.

На 33-й минуте Джака отправит в забег Виртца. Тот отдаст налево на Гримальдо. Пока защита "Дармштадта" будет крыть Борху и Гложека, одинокий Телла замкнёт на дальней штанге. А после перерыва Джака снова разрежет оборону пасом на Виртца, тот выдержит паузу и отдаст Телле на дубль.

Напоследок Телла едва не оформит хет-трик в первом матче в старте в Бундеслиге, а Виртц проверит штангу. Джаку снимут незадолго до конца основного времени, дав пару минут игрового времени Тапсобе, который едва вернулся после КАН.