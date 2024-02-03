Бундеслига. Кёльн – Айнтрахт 2:0. Козлы приземлили орлов

Бундеслига, 20-й тур

Кёльн, РейнЭнергиШтадион

Кельн – Айнтрахт 2:0

Голы: Алиду 67, Тильманн 80

В первом тайме у "Айнтрахта" возникли серьёзные проблемы со взломом оборонительного блока хозяев. Преимущество "орлов" во владении не трансформировалось в ничего конкретное. По сути, две единственные возможности гостей до перерыва стали продуктом стандартов и мастерства Гётце.

Сначала Марио классно навесил на Коха с корнера, но абсолютно свободный центрбек пробил мимо с метров 6. А затем угрожал экс-игрок "Кёльна" Схири. Его в штрафную в одно касание круто запустил тот же Гётце после молниеносного вброса из аута.

Аутсайдер же не только решительно и внимательно оборонялся, но и немало ходил вперёд. Другое дело, что "козлам" не хватало точности в исполнении и слаженности манёвров.

Особенно активным был правым флангом хозяев. По иронии судьбы, там зажигал другой засланный казачок Фарид Алиду, арендованный как раз у команды из Франкфурта. Алиду несколько раз рвал оппонентов 1 в 1, создал пару возможностей для ударов Любичича и зарабатывал штрафные.

В дебюте второй половины снова было больше борьбы, чем футбола, что само собой было на руку хозяевам. "Айнтрахт" в начале угрожал со стандарта – снова невероятно тонкая игра Гётце (ложный замах и пас пяткой) привела к удару Ларссона из пределов штрафной, но "козлов" пронесло. Немного оживил игру свежий Шаиби. Но ничего особенного.

В то же время "Кёльн" продолжал давить на "орлов", и вскоре это давление себя оправдало. И в центре внимания снова был экс-игрок "Айнтрахта". Ошибка Туты позволила Тильманну забежать и опасно прострелить на Алиду, с ноги которого мяч снял Нкунку.

И вскоре Нкунку хвалить было уже не за что. Француз проиграл единоборство Алиду на фланге и ценой второй жёлтой остановил соперника. Самое обидное для гостей, что с этого же штрафного "Кёльн" забил. И сделал это всё тот же неугомонный Алиду, изящно подставивший внешнюю сторону стопы перед воротами.

"Айнтрахт" предпринял робкую попытку отыграться вдесятером, Топмёллер на последние четверть часа бросил в бой дебютантов Экитике и Баойя. Но у них не было даже шанса проявить себя. Через пару минут Смолчич ужасной передачей отправит "Кёльн" в контратаку, который завершит пушечным ударом в угол Тильманн. А потом удалится ещё и Тута за игру локтем в лицо оппонента.

2:0. Первая победа для Тимо Шульца у руля "козлов". Заслуженные и честно заработанные кропотливым трудом 3 очка. "Айнтрахт" же был слегка самоуверенным. Слишком уповал на свой надёжный блок, классные переходы, стандарты и индивидуальный талант Гётце. Как оказалось, этого мало даже против "Кёльна", если не вкалывать на все 100.

Кельн: Швебе – Шмитц (Карстенсен, 89), Шабо, Хюберс, Финкгрефе (Кристенсен, 89) – Мартель, Хусейнбашич (Хайнц, 89) – Алиду (Адамян, 73), Кайнц (Майна, 79), Любичич – Тильманн

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Смолчич, Нкунку – Гетце (Роде, 77), Схири, Ларссон (Макс, 69) – Дина-Эбимбе (Шаиби, 46), Кнауфф (Баойя, 77) – Калайджич (Экитике, 77)

Предупреждения: Хусейнбашич 19 – Тута 34, Нкунку 55

Удаления: Нкунку 66, Тута 83