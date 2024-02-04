Альфонсо Дэвис получил повреждение. Известные подробности

Альфонсо Дэвис получил растяжение медиальной связки левого колена.

Во время вчерашней игры против менхегладбахскои "Боруссии" Альфонсо Дэвис получил повреждение и на 86-й минуте был заменен. 23-летний канадец пропустит около трех недель. Сам же матч закончился со счетом 3:1 в пользу мюнхенской "Баварии".

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Напомним, за этот сезон Дэвис отыграл в 18 играх и забил один гол.