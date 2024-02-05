Арендованный у МЮ Ван де Бек не попал в заявку Айнтрахта на Лигу Конференций

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек, выступающий на правах аренды за "Айнтрахт", не попал в обновлённую заявку немецкого клуба на плей-офф Лиги конференций, сообщает AS.

В соответствии с правилами, в период между групповым этапом и раундом плей-офф клубы могут добавить в свои заявки не больше трех новых игроков. Наставник "орлов" Дино Топпмёллер включил в список Филипа Макса, который не был заявлен на групповой этап, а также 2 зимних новичков – нападающих Сашу Калайджича и Юго Экитике. За бортом остались два других новобранца - вышеупомянутый Ван де Бек и Жан-Маттео Баойя.

Напомним, что Ван де Бек был арендован "Айнтрахом" в январское трансферное окно до конца сезона с опцией выкупа.