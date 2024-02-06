Германия
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Кубок Германии. Байер – Штутгарт 3:2. Леверкузен снова показывает характер
Байер сохраняет шансы на все три трофея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии. 1/4 финала
Леверкузен, БайАрена
Байер – Штутгарт 3:2
Голы: Андрих 50, Адли 66, Та 90 – Антон 11, Фюрих 58
Байер: Коварж – Та, Тапсоба, Инкапиэ – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн (Адли, 64), Виртц – Шик (Иглесиас, 64)
Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Антон, Ито, Руо, Миттельштедт (Стергиу, 70) – Каразор, Штиллер – Фюрих (Дауд, 79), Мийо (Левелинг, 62) – Ундав
Предупреждения: Андрих 18, Фримпонг 34 – Миттельштедт 26
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Zidane5 (Одесса)
06.02.2024 в 23:46
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