Клозе: Больше всего меня поражает техника удара Кейна. Если бы я имел хотя бы 5% от этого

Бывший игрок "Баварии" Мирослав Клозе высказался о форварде Харри Кейне.

"Я прогнозировал для Кейна не менее 20-25 голов, но это оказалось слишком мало. Больше всего меня поражает его техника удара. Если бы я имел хотя бы 5% от этого, я бы, наверное, забивал 30 голов на Чемпионате мира (смеется)".

"Он как теннисист во время подачи. То что они делают запястьем, Кейн делает ногой и лодыжкой. У него всегда одна и та же поза, но он каждый раз по-другому размахивает ногой. Вратари не могут предугадать его удары", - добавил Клозе.

Харри присоединился к "Баварии" в 2023 году из "Тоттенхэма". В этом сезоне Бундеслиги он забил 24 гола и отдал 5 ассистов в 20 матчах.