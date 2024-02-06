Бернд Лено рассказал, почему в Англии Бундеслигу называют Лигой фермеров

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено ответил на вопрос о том, почему в Англии Бундеслигу называют "лигой фермеров".

"Я, конечно, считаю этот термин неуместным. Но, честно говоря, в Англии все называют Бундеслигу именно так. Это страна АПЛ, и здесь немецкая лига никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев".

Более подходящим термином было бы "лига развития" Амбициозные игроки очень часто едут в Германию, а затем приезжают в Премьер-Лигу. Посмотрите: Холанд, де Брюйне, Гюндоган. Есть куча примеров.

А то что касается "лиги фермеров", то я каждую неделю спорю со своими одноклубниками. Могу привести пример: когда "Бавария" играла против "Хоффенхайма", а "Бернли" против "Лутона". Мы все были в одном помещении, но посмотреть игру "Баварии" у меня не было ни одного шанса. Они говорили, что там ничего интересного не происходит".