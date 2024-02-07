Бавария заинтересована в подписании голкипера Милана

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в услугах голкипера "Милана" Майка Меньяна, об этом сообщает Tuttosport.

Контракт 28-летнего французского вратаря с итальянской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. В текущем сезоне вратарь сборной Франции принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых девять раз оставил свои ворота неприкосновенными, а также пропустил 35 мячей.

Ранее воспитанник "ПСЖ" выступал за "Лилль". На данный момент мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая "Байеру" двумя баллами.