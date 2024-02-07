Матч 1/4 финала Кубка Германии между "Саарбрюкеном" и "Боруссией" Менхенгладбах был перенесён из-за сильного ливня.

Такое решение было принято главным арбитром Флорианом Бадштюбнером после оценки состояния газона "Людвигспаркштадион". В ближайшее время станет известно на какую дату перенесут данную встречу.

Напомним, представитель третьего дивизиона чемпионатов Германии "Саабрюкен" в прошлом раунде кубка выбил мюнхенскую "Баварию" (2:1).

Ранее в полуфинал национального кубка пробились "Байер", "Кайзерслаутерн" и "Фортуна" Дюссельдорф.