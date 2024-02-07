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Матч 1/4 Кубка Германии Боруссия М – Саарбрюкен перенесён из-за непогоды

Германия

Сильный ливень не позволил игре состоятся

Матч 1/4 Кубка Германии Боруссия М – Саарбрюкен перенесён из-за непогоды

Фото: Borussia.de

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 1/4 финала Кубка Германии между "Саарбрюкеном" и "Боруссией" Менхенгладбах был перенесён из-за сильного ливня.

Такое решение было принято главным арбитром Флорианом Бадштюбнером после оценки состояния газона "Людвигспаркштадион". В ближайшее время станет известно на какую дату перенесут данную встречу.

Напомним, представитель третьего дивизиона чемпионатов Германии "Саабрюкен" в прошлом раунде кубка выбил мюнхенскую "Баварию" (2:1).

Ранее в полуфинал национального кубка пробились "Байер", "Кайзерслаутерн" и "Фортуна" Дюссельдорф.

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Боруссия (Менхенгладбах) Саарбрюкен (Германия)
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