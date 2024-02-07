Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч 1/4 Кубка Германии Боруссия М – Саарбрюкен перенесён из-за непогоды
Сильный ливень не позволил игре состоятся
Фото: Borussia.de
Матч 1/4 финала Кубка Германии между "Саарбрюкеном" и "Боруссией" Менхенгладбах был перенесён из-за сильного ливня.
Такое решение было принято главным арбитром Флорианом Бадштюбнером после оценки состояния газона "Людвигспаркштадион". В ближайшее время станет известно на какую дату перенесут данную встречу.
Напомним, представитель третьего дивизиона чемпионатов Германии "Саабрюкен" в прошлом раунде кубка выбил мюнхенскую "Баварию" (2:1).
Ранее в полуфинал национального кубка пробились "Байер", "Кайзерслаутерн" и "Фортуна" Дюссельдорф.
Популярное сейчас
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Большинство украинцев продолжают доверять Зеленскому, Киму, Притуле и Кулебе, - опрос
- "Хочется стереть из памяти". Ярмоленко назвал худший момент в своей карьере
- Голкипер клуба АПЛ рассказал, почему в Англии Бундеслигу называют Лигой фермеров
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО