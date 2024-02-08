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Виртц - лидер европейских топ-лиг по результативным передачам

Германия

20-летний хавбек за полсезона сумел оформить 15 ассистов

Виртц - лидер европейских топ-лиг по результативным передачам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Байера" Флориан Виртц - лидер по результативным передачам во всех турнирах нынешнего сезона в топ-5 европейских чемпионатов, сообщает Opta. 20-летний хавбек за полсезона сумел оформить 15 ассистов.

Виртц опережает по этому показателю вингеров "Баварии" Лероя Сане и "Арсенала" Букайо Сака, на счету которых 12 результативных передач. В пятерку лучших по ассистам также входят Дарвин Нуньес из "Ливерпуля" (11) и Паскаль Гросс из "Брайтона" (11).

Виртц находится в системе "Байера" с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за "аспириновых" 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 15 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 100 млн евро.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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