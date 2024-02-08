  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельсманн рассказал, останется ли тренером сборной Германии после Евро-2024
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн рассказал, останется ли тренером сборной Германии после Евро-2024

Германия
Обновлено

Юлиан поделился своими мыслями

Нагельсманн рассказал, останется ли тренером сборной Германии после Евро-2024

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна спросили, останется ли он на этой должности после Евро-2024.

"Я еще не думал об этом. Поскольку мой контракт заканчивается после Евро, я бы даже сказал: пока что нет. Я говорил об этом с самого начала моего пребывания на этом посту.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Евро сейчас в центре внимания. А уже тогда посмотрим, останусь ли я тренером или нет. Мы будем готовиться очень хорошо и попробуем получить максимум от этого и занять первую позицию в группе Лиги наций. Мы хотим хорошо сыграть на чемпионате Европы, а дальше увидим, что будет".

Сегодня, 8 февраля, состоялась жеребьевка Лиги наций. Германия попала в группу А3. Их соперниками стали: Нидерланды, Венгрия и Босния и Герцеговина.

Читайте такжеКроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024
По теме
yellow-arrow
Виртц - лидер европейских топ-лиг по результативным передачам
yellow-arrow
Матч 1/4 Кубка Германии Боруссия М – Саарбрюкен перенесён из-за непогоды
yellow-arrow
Бавария предложит Араухо вдвое большую зарплату, чем в Барселоне
Германия Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости