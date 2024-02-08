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Нагельсманн рассказал, останется ли тренером сборной Германии после Евро-2024
Юлиан поделился своими мыслями
Фото: twitter.com/FCBayern
Главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна спросили, останется ли он на этой должности после Евро-2024.
"Я еще не думал об этом. Поскольку мой контракт заканчивается после Евро, я бы даже сказал: пока что нет. Я говорил об этом с самого начала моего пребывания на этом посту.
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Евро сейчас в центре внимания. А уже тогда посмотрим, останусь ли я тренером или нет. Мы будем готовиться очень хорошо и попробуем получить максимум от этого и занять первую позицию в группе Лиги наций. Мы хотим хорошо сыграть на чемпионате Европы, а дальше увидим, что будет".
Сегодня, 8 февраля, состоялась жеребьевка Лиги наций. Германия попала в группу А3. Их соперниками стали: Нидерланды, Венгрия и Босния и Герцеговина.
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