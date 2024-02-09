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Тухель - о критике: Многие "нейтральные" болельщики хотят, чтобы Байер выиграл титул

Германия

Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами

Тухель - о критике: Многие "нейтральные" болельщики хотят, чтобы Байер выиграл титул

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель заявил, что не понимает причин, по которым критикуют его команду.

"Первая половина этого сезона - одна из лучших для "Баварии" за последние несколько лет. Я не понимаю, почему люди не рады этому. Я не жду, что мы будем выигрывать 4:0 в каждом матче.

Мы играем против многих "нейтральных" болельщиков, которые хотят, чтобы "Байер" выиграл чемпионат. Но мы играем ради самих себя и ради титула", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После 20 туров Бундеслиги нынешнего сезона "Байер" лидирует в турнирной таблице, опережая идущую следом "Баварию" на два очка. Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра состоится на стадионе "Бай-Арена" и начнется в 19:30.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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