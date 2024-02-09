Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель - о критике: Многие "нейтральные" болельщики хотят, чтобы Байер выиграл титул
Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель заявил, что не понимает причин, по которым критикуют его команду.
"Первая половина этого сезона - одна из лучших для "Баварии" за последние несколько лет. Я не понимаю, почему люди не рады этому. Я не жду, что мы будем выигрывать 4:0 в каждом матче.
Мы играем против многих "нейтральных" болельщиков, которые хотят, чтобы "Байер" выиграл чемпионат. Но мы играем ради самих себя и ради титула", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
После 20 туров Бундеслиги нынешнего сезона "Байер" лидирует в турнирной таблице, опережая идущую следом "Баварию" на два очка. Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра состоится на стадионе "Бай-Арена" и начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Роналду подтёрся шарфом Аль-Хиляля после выкриков "Месси, Месси" с трибун
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Бавария предложит Араухо вдвое большую зарплату, чем в Барселоне
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО