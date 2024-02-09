Тухель - о критике: Многие "нейтральные" болельщики хотят, чтобы Байер выиграл титул

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель заявил, что не понимает причин, по которым критикуют его команду.

"Первая половина этого сезона - одна из лучших для "Баварии" за последние несколько лет. Я не понимаю, почему люди не рады этому. Я не жду, что мы будем выигрывать 4:0 в каждом матче.

Мы играем против многих "нейтральных" болельщиков, которые хотят, чтобы "Байер" выиграл чемпионат. Но мы играем ради самих себя и ради титула", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.