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Посол Боруссии Д: Невозможно найти кого-то похожего на Клоппа

Германия

Мнение немецкого функционера

Посол Боруссии Д: Невозможно найти кого-то похожего на Клоппа

Bundesliga

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Бывший нападающий сборной Германии и "Ливерпуля", а ныне посол дортмундской "Боруссии" Карл-Хайнц Ридле поделился своим мнением о главном тренере "мерсисайдцев" Юргене Клоппе.

"У нас уже шестой тренер с момента ухода Юргена. Болельщики "Дортмунда" всё ещё любят его. Он лучший в истории клуба. Посмотрите видео, где он прощался с "Боруссией" в 2015 году. Возможно, это был один из самых эмоциональных уходов тренера. Было много слёз - плакали 80 тысяч человек. Я уверен, что в "Ливерпуле" будет то же самое. У него есть секрет, когда дело касается общения с людьми. Он знает, как их сплотить.

Он выиграл почти все титулы, которые можно выиграть. К тому же, команда играет в зрелищный футбол. Вы не найдёте другого такого Клоппа. Это нелегко, но у "Ливерпуля" есть время, и я молюсь, чтобы они нашли правильное решение", — цитирует Ридле The Athletic.

Напомним, в конце января Клопп публично объявил о том, что покинет "Ливерпуль" после окончания текущего сезона.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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