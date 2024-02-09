Бундеслига, 21-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Фрайбург 3:0

Голы: Мален 16, 45+7, Фюллькруг 87

"Боруссия" продолжает штамповать победы в начале 2024 года на фоне лёгкого календаря. Их 4-й жертвой в 5-ти последних турах стал "Фрайбург", излюбленный соперник Дортмунда последних лет. И в отличии от последних успехов, этот был действительно на редкость убедительный.

После неприятной ничьи в Хайденхайме на прошлых выходных Терзича ждало солидное кадровое пополнение. Вернулся в ворота Грегор Кобель, Ройс добавил креатива в центре поля, а восстановление Рюэрсона и Джана позволили забыть как о страшном сне о Менье и Озджане. Более того, впервые с 2021 года на пару минут появился Морей.

Но в эпицентре событий по традиции последних недель были Фюллькруг и Мален. Именно Никлас дважды ассистировал на нидерландца в первом тайме, решив исход встречи. Само собой, "Боруссия" забивала в быстрых выпадах. Ставка на индивидуальные взаимодействие их дуэта + скорости сработало с привычным успехом.

В первом эпизоде после серии переходов мяча от одной команды к другой Забитцер классно развил атаку, нашёл Фюллькруга, после скидки которого Мален разобрался на высшем уровне. Во второй голевой атаке простой вынос Шлоттербека обернулся голом в ворота его бывшей команды. Фюллькруг в центре поля уничтожил в борьбе Сильдийю, протянул мяч вперёд и вовремя подключил Малена, который снова был точен.

Но были и другие важные детали, позволившие звёздам атаки сверкать. Это и гиперактивный Рюэрсон, замыкавший кроссы в чужой штрафной (шикарно подал Мален), а в следующем эпизоде остановивший опасный мяч уже в своей коробке. Они с Байно-Гиттенсом играли на мяче латералей, в то время как Матсен садился в опорную зону, предотвращавший немало контратак. Хотя в билд-апе все это выглядело сыро и снова хватало невынужденных потерь.

"Боруссия" уверенно держала перевес после перерыва и ещё раз забила в самой концовке. Наконец нашёл свой гол именинник Фюллькруг. Отмечаем радиоуправляемый кросс лучшего новичка января в Бундеслиге Матсена и убийственную игру Никласа на втором этаже. 3:0. Игровые связи "Боруссии" постепенно превращаются в механизмы. Возможно, идея с приглашением Шахина даёт плоды. Увидим на важном отрезке сезона, насколько это всё работает на самом деле.

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон (Вольф, 79), Зюле, Шлоттербек, Матсен (Морей, 88) – Ройс (Санчо, 88), Забитцер, Джан (Хуммельс, 88), Байно-Гиттенс (Брандт, 66) – Мален, Фюллькруг

Фрайбург: Атуболу – Кюблер, Гульде (Салаи, 23), Сильдийя, Макенго (Гюнтер, 79) – Хефлер, Эггештайн – Грифо (Вайсхаупт, 59), Хелер, Шаллаи (Филипп, 80) – Грегорич (Доан, 59)

Предупреждения: Рюэрсон 14, Мален 73