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Гендиректор Баварии: Суперлига разрушит статику европейского футбола
Не изменил мнения относительно Суперлиги
Фото: пресслужби ФК "Баварія"
Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен поделился мнениями по Суперлиге и об участии "Баварии" в ней:
"Коллеги, с которыми я общаюсь придерживаться четкой позиции. Мы глубоко убеждены в том, что национальные лиги являются основой каждого клуба. Суперлига разрушит статику европейского футбола. Я также не хочу, чтобы "Бавария" путешествовала по всему миру как цирк, коротко говоря, по моему мнению, Суперлига остается несбыточной мечтой".
Dreesen: "The colleagues I talk to at ECA also have this clear stance. Our deep belief is that the domestic leagues are the foundation of every club; This also applies to BVB, Aki Watzke also stated this unequivocally. We don't want to allow a competition, whether it's called the…— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 10, 2024
Напомним, Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении ущерба на сумму 3,5 миллиарда евро.
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