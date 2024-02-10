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Гендиректор Баварии: Суперлига разрушит статику европейского футбола

Германия

Не изменил мнения относительно Суперлиги

Гендиректор Баварии: Суперлига разрушит статику европейского футбола

Фото: пресслужби ФК "Баварія"

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Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен поделился мнениями по Суперлиге и об участии "Баварии" в ней:

"Коллеги, с которыми я общаюсь придерживаться четкой позиции. Мы глубоко убеждены в том, что национальные лиги являются основой каждого клуба. Суперлига разрушит статику европейского футбола. Я также не хочу, чтобы "Бавария" путешествовала по всему миру как цирк, коротко говоря, по моему мнению, Суперлига остается несбыточной мечтой".

Напомним, Суперлига планирует подать иск против УЕФА о возмещении ущерба на сумму 3,5 миллиарда евро.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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