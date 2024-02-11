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Тренер Баварии - о 3:0 с Байером: Я несу ответственность за поражение команды
Взял всю вину на себя
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель поделился комментариями после поражения от "Байера", 3:0.
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"Я несу ответственность за выбор тактики в матче, и я несу ответственность за поражения команды. Мы хорошо готовились всю неделю и ждали от себя многого, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками", — сказал Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции.
Tuchel: "I take responsibility for the tactical approach to the game and it goes without saying that I have to take the blame today. We had a whole week to prepare and it's my job to come up with ideas and convince my players of that approach. Unfortunately it didn't quite come… pic.twitter.com/3kdBjdDErv— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 10, 2024
Напомним, на данный момент "Бавария" продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидера ("Байера") на 5 очков.
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