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Тренер Баварии - о 3:0 с Байером: Я несу ответственность за поражение команды

Германия
Обновлено

Взял всю вину на себя

Тренер Баварии - о 3:0 с Байером: Я несу ответственность за поражение команды

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель поделился комментариями после поражения от "Байера", 3:0.

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"Я несу ответственность за выбор тактики в матче, и я несу ответственность за поражения команды. Мы хорошо готовились всю неделю и ждали от себя многого, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками", — сказал Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на данный момент "Бавария" продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидера ("Байера") на 5 очков.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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