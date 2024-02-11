Тренер Баварии - о 3:0 с Байером: Я несу ответственность за поражение команды

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель поделился комментариями после поражения от "Байера", 3:0.

"Я несу ответственность за выбор тактики в матче, и я несу ответственность за поражения команды. Мы хорошо готовились всю неделю и ждали от себя многого, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками", — сказал Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции.