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Руководство Баварии сообщило, что не планирует увольнять Тухеля

Германия

Томас остается в Мюнхене

Руководство Баварии сообщило, что не планирует увольнять Тухеля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен сообщил, что несмотря на поражение от "Байера", главный тренер команды Томас Тухель останется на своем посту.

"Ничего не изменилось. Заслуженное поражение, но мы не сдадимся, мы продолжаем”, - заявил Дризден.

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Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Вместе с мюнхенцами он выиграл чемпионат Германии 22/23.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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