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Руководство Баварии сообщило, что не планирует увольнять Тухеля
Томас остается в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен сообщил, что несмотря на поражение от "Байера", главный тренер команды Томас Тухель останется на своем посту.
"Ничего не изменилось. Заслуженное поражение, но мы не сдадимся, мы продолжаем”, - заявил Дризден.
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Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.
Вместе с мюнхенцами он выиграл чемпионат Германии 22/23.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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