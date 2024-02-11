Бундеслига, 21-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Кёльн 1:1

Голы: Крамарич 90+4 – Финкгрефе 79

"Хоффенхайм" не смог одолеть "Кёльн", сыграв вничью в третий раз кряду в Бундеслиге. Всего же у Зинсхайма 3 очка в 5 турах после нового года и 4 в последних 7 матчах. Никакого прогресса не прослеживается, а о борьбе за Европу не может быть и речи. Пеллегрино Матараццо на таком фоне становится вторым главным кандидатом на увольнение после многострадального Нико Ковача.

И даже для такого результата "Хоффенхайму" понадобилось помощь своего лучшего голеадора в истории Андрея Крамарича. Который вышел с лавки и на голом индивидуальном мастерстве сделал гол – принял на грудь и круто пробил в противоход с нерабочей ноги в компенсированное время.

До выхода хорвата на поле игра зинсхамцев заставляла страдать всех. В конце осени казалось, что атака "Хоффенхайма" зависит от пространства. Если его нет, нет и игры. Немного обновим информацию: игры нет, когда нет Крамарича. Без своего лидера "Хоффенхайм" 70 минут безуспешно пытался пройти давление "Кёльна" через забросы на Вегорста и его скидки на быстрых Бебу и Байера. На этом все идеи исчерпывались.

70 минут команды словно играли без ворот. Потому как "Кёльн" и сам борется за выживание, а также имеет абсолютно худшую атаку во всей Бундеслиге – 14 мячей. Они приехали на ПреЗеро Арену внимательно отзащищаться и поискать свои шансы на редких стандартах.

И таки нашли. 15-й гол в кампании и 9-й со стандартов положил выпускник клуба Макс Финкрефе. Шикарный удар 19-летнего фулбека со штрафного стал его первым в профессиональном футболе. Оставалось играть минут 15, но "козлы" не дотерпели до второй победы кряду. Потому что у "Хоффенхайма" есть свой локальный герой Крамарич.

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Гриллич, Нсоки – Кадержабек (Акпогума, 68), Премель, Тохумджу (Штах, 68), Сков (Юрасек, 82) – Бебу (Конте, 82), Байер – Вегорст (Крамарич, 68)

Кельн: Швебе – Шмитц, Килиан, Шабо, Финкгрефе (Хайнц, 90) – Мартель, Хусейнбашич – Алиду (Тиггес, 74), Кайнц (Майна, 58), Любичич – Тильманн (Адамян, 90)