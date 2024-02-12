  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В Германии назвали кандидатов на замену Тухелю в Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Германии назвали кандидатов на замену Тухелю в Баварии

Германия

Гласнер, Флик и Лёв - среди кандидатов

В Германии назвали кандидатов на замену Тухелю в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оливер Гласнер, Ганс-Дитер Флик и Йоахим Лёв находятся среди кандидатов, среди которых руководство "Баварии" может выбрать тренера на замену Томасу Тухелю. Об этом сообщает журналист Марсель Меллер.

По информации источника, сейчас "Бавария" рассматривает кандидатуру Гласнера, последним местом работы которого остается франкфуртский "Айнтрахт". Ранее австрийский специалист работал в "Вольфсбурге" и ЛАСКе. Ганс-Дитер Флик и Йоахим Лев работали во главе сборной Германии.

Под руководством Лёва немцы выиграли чемпионат мира - 2014, а Флик покинул национальную команду в сентябре прошлого года. Ганс-Дитер уже возглавлял "Баварию", вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Тухель работает в "Баварии" с марта 2023 года. В нынешнем сезоне после 21 тура мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера "Байера" на пять очков.

По теме
yellow-arrow
Моуриньо начал учить немецкий язык для работы в Баварии - источник
yellow-arrow
Шестикратный чемпион Бундеслиги уволил главного тренера
yellow-arrow
Спортивный директор Байера: Уверен в том, что Алонсо останется в клубе
Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mmarcelandreas
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости