В Германии назвали кандидатов на замену Тухелю в Баварии

Оливер Гласнер, Ганс-Дитер Флик и Йоахим Лёв находятся среди кандидатов, среди которых руководство "Баварии" может выбрать тренера на замену Томасу Тухелю. Об этом сообщает журналист Марсель Меллер.

По информации источника, сейчас "Бавария" рассматривает кандидатуру Гласнера, последним местом работы которого остается франкфуртский "Айнтрахт". Ранее австрийский специалист работал в "Вольфсбурге" и ЛАСКе. Ганс-Дитер Флик и Йоахим Лев работали во главе сборной Германии.

Под руководством Лёва немцы выиграли чемпионат мира - 2014, а Флик покинул национальную команду в сентябре прошлого года. Ганс-Дитер уже возглавлял "Баварию", вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Тухель работает в "Баварии" с марта 2023 года. В нынешнем сезоне после 21 тура мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера "Байера" на пять очков.