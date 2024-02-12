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Дитмар Хамман: Тухель уничтожает де Лигта, Киммиха и Горетцку
Хаманн недоволен отношением тренера к важным футболистам
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Дитмар Хаманн недоволен отношением тренера "Баварии" к важным футболистам.
"Если вы попросите меня назвать трех игроков "Баварии", которые попали бы в протокол финала Лиги чемпионов, то я назову де Лигта, Киммиха и Горетцку.
И это именно те футболисты, которых Тухель уничтожает в последние недели и месяцы", - отметил бывший полузащитник сборной Германии в эфире Sky Sport Deutschland.
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Источник:sportbuzzer
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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