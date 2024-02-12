Дитмар Хамман: Тухель уничтожает де Лигта, Киммиха и Горетцку

Дитмар Хаманн недоволен отношением тренера "Баварии" к важным футболистам.

"Если вы попросите меня назвать трех игроков "Баварии", которые попали бы в протокол финала Лиги чемпионов, то я назову де Лигта, Киммиха и Горетцку.

И это именно те футболисты, которых Тухель уничтожает в последние недели и месяцы", - отметил бывший полузащитник сборной Германии в эфире Sky Sport Deutschland.