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Дитмар Хамман: Тухель уничтожает де Лигта, Киммиха и Горетцку

Германия

Хаманн недоволен отношением тренера к важным футболистам

Дитмар Хамман: Тухель уничтожает де Лигта, Киммиха и Горетцку

Фото: https://twitter.com/FCBayernEN

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Дитмар Хаманн недоволен отношением тренера "Баварии" к важным футболистам.

"Если вы попросите меня назвать трех игроков "Баварии", которые попали бы в протокол финала Лиги чемпионов, то я назову де Лигта, Киммиха и Горетцку.

И это именно те футболисты, которых Тухель уничтожает в последние недели и месяцы", - отметил бывший полузащитник сборной Германии в эфире Sky Sport Deutschland.

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Источник:
sportbuzzer
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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