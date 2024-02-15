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Под руководством Тухеля Бавария потерпела 10 поражений в 43 матчах

Германия

Поражение от Лацио стало 10-м для Тухеля

Под руководством Тухеля Бавария потерпела 10 поражений в 43 матчах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" проиграла 10 матчей из 43 под руководством Томаса Тухеля - столько же поражений было у Юлиана Нагельсмана, но с ним мюнхенцы провели 84 игры.

Поражение от "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 стало 10-м для "Баварии" под руководством Тухеля, который возглавил команду в марте прошлого года. Напомним, Томас Тухель возглавил "Баварию" после увольнения Нагельсмана, который сейчас тренирует сборную Германии.

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Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Баварией" и "Лацио" состоится 5 марта и пройдет на "Альянц Арене". В сезоне-2022/2023 мюнхенцы стали чемпионами Германии, а в нынешней кампании пока что идут на втором месте, отставая от "Байера" на пять очков после 21 тура.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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