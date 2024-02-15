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Альфонсо Дэвис сделал выбор между Баварией и Реалом
Непростое решение
Bundesliga
Защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис хочет выступать в составе мадридского "Реала", сообщает журналист Marca Карлос Каприо.
Напомним, первые слухи о существовании переговорных процессов между "королевским клубом" и представителями Дэвиса появились еще в конце 2022 года.
В текущем сезоне канадец принял участие в 27 матчах "Баварии" во всех соревнованиях, в которых оформил один гол и три результативные передачи. Действующий контракт Дэвиса с клубом рассчитан до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.
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